Inicio Noticias Nacional En Sonora, aseguran 890 kilos de mariguana que iban en casa rodante

Your browser does not support the video tag.

En Sonora, aseguran 890 kilos de mariguana que iban en casa rodante La Guardia Nacional (GN) interceptó una casa rodante y aseguró alrededor de 890 kilos de probable mariguana que iban escondidos dentro, a la altura de la comunidad de Sonoyta, cabecera municipal de General Plutarco Elías Calles, en Sonora, tras dar seguimiento a una denuncia ciudadana. A la unidad se le realizó una revisión y, como resultado, fue localizado en el guardarropa un compartimiento que ocultaba diversos paquetes que almacenaban un vegetal de características similares a la marihuana. Ante el agente del Ministerio Público Federal, se ubicaron otros paquetes con las mismas características en el piso de la estructura y en el portaequipaje. En total fueron hallados 137. Al conductor y su acompañante, quienes refirieron que procedían de Bahía de Kino, Sonora, y se dirigían a Phoenix, Arizona, les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención. Sus datos inscritos en el Registro Nacional de Detenciones, y junto con lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad ministerial. Guardia Nacional mariguana sonora

Etiqueta: Guardia Nacional mariguana sonora