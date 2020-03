Inicio Noticias Puebla En Barranca Honda, exigen a Agua de Puebla sacar manos de pozo y suministro

En Barranca Honda, exigen a Agua de Puebla sacar manos de pozo y suministro Cansados del suministro insuficiente y clausura de tomas, vecinos de Barranca Honda, colonia ubicada en lo límites entre Puebla y Tlaxcala exigen a la concesionaria Agua de Puebla que devuelva a Soapap el pozo que construyeron hace 30 años y señalaron que están listos para emprender acciones legales. El abastecimiento de agua –comentaron– sólo ocurre una vez por semana y es “tanpoco” que no tiene la fuerza necesaria para subir a los tinacos de las casas que no cuentan con cisternas, por lo que algunos han optado por tomar las válvulas suministro, ubicadas en cada bocacalle, para abrirlas ellos mismos y obtener el vital líquido, lo cual se hace indispensable durante la actual contingencia sanitaria. Así lo refirió Antonio FernándezGarcía, vecinos de la comunidad, quien señaló que, ante sus exigencias, la presidenta de la colonia, Abigail Romero Rodríguez, sólo les ha advertido que ya se puso de acuerdo con la policía de San Pablo Xochimehuacan para consignar a quienes encuentren abriendo dichas instalaciones. Asimismo, les insiste que su única alternativa es llegar a convenios con la empresa para pagar lo que les cobra y regularizarse, pese a que ellos sostienen que el servicio peor que el que les brindaba el Soapap y que los supuestos adeudos alcanzan las decenas de miles de pesos, los cuales muchos de ellos no pueden costear. No obstante, los colonos —aseveró Fernández García— seguirán oponiéndose a que Agua de Puebla maneje el pozo de la comunidad, pues les parece injusto que les cobre 600 pesos mensuales o más por toma y que, en algunas casas, quiera cobrar como condominio porque habita ahí una familia grande. Pozo es de comunidad y debe volver al municipio De acuerdo con los inconformes, el pozo pertenece a la comunidad porque esta lo construyó en 1989 mediante cooperación colectiva de 120 pesos (120 mil en ese entonces) por propietario, pero nunca pudo conseguir el permiso de Conagua para explotarlo. Además, también contribuyeron con su dinero para la construcción de la red de agua potable y de drenaje, así como para que estos servicios llegaran a cada casa. En 1999, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) tomó el control de dicha instalación y les empezó a cobrar una cantidad de 118 pesos mensuales. Sin embargo, en 2013, cuando se concesionó la administración del agua potable y el drenaje a Agua de Puebla (Concesiones Integrales), esta compañía asumió el manejo del pozo “sin haber invertido un solo peso en él”. Desde ese momento, los vecinos acusan que no han cesado problemas de suministro y amenazas de cortes. “Concesiones integrales, mañosamente, ha cambiado el caballaje de las bombas para racionalizar el agua. Para darle a las grandes empresas y a otras colonias”, aseguró Romero Rodríguez. Agua de Puebla Barranca honda soapap

