Detienen a pareja en colonia Galaxia con posible droga La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo en la colonia Galaxia, de Puebla capital a un hombre y una mujer en posesión de un kilo y 750 gramos de una sustancia que en apariencia se trata de la droga conocida como cristal. Con esta cantidad se estima que se pueden elaborar 3 mil 500 dosis de esta metanfetamina, lo que tendrían un valor en el mercado ilegal de aproximadamente 525 mil pesos. Al realizar un recorrido de seguridad y vigilancia en inmediaciones de la colonia Galaxia, Bosques de Amalucan, policías estatales confrontaron a un hombre que portaba un arma de fuego tipo escopeta recortada, quien ingresó a un inmueble, después de haber amenazado y encañonado a los elementos. Ante el riesgo que esta situación representaba para la ciudadanía, los elementos ingresaron al domicilio ubicado en la calle 13 B, en cuyo interior encontraron a dicho sujeto con la escopeta de calibre .20, así como 11 dosis de la droga con las características similares a las del cristal, por lo que procedieron a detenerlo. Asimismo en el interior del domicilio se encontró a una mujer, a la que se le encontraron los mil 750 gramos de la sustancia conocida como cristal. También se encontró a dos trabajadores de una empresa gasera, quienes se estaban intoxicando, por lo que posiblemente sean farmacodependientes. Información recabada por el área de inteligencia, apunta que el domicilio es utilizado como casa de seguridad y centro de expendio de droga. En el lugar también se aseguraron diferentes teléfonos celulares, una báscula gramera y un dispositivo conocido como inhibidor de señal. Las personas involucradas se identificaron como Mónica H. y Nelson C., quienes junto la droga decomisada, así como los demás indicios asegurados en el lugar, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. narcomenudeo Puebla SSP Puebla

