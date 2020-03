Inicio Noticias Puebla Controlan 4 incendios, apagan dos y 4 más siguen activos

Controlan 4 incendios, apagan dos y 4 más siguen activos Al menos cuatro de los 10 incendios forestales registrados en la entidad fueron controlados, mientras que cuatro más están activos y dos restantes fueron liquidados, informó la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot). De acuerdo con los datos reportados al corte de las 16 horas de este día, los incendios controlados tuvieron lugar en los municipios de Tlachichuca, San Juan Atenco e Ixtacamaxtitlán. De los dos siniestros registrados desde el 23 de marzo en Zautla, uno fue liquidado y otro está controlado gracias a la colaboración del helicóptero cisterna Mi-17 de la Policía Federal. Las condiciones climáticas de calor y vientos han dificultado las acciones de las brigadas “Coyotes” de la Smadsot, así como de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil estatal y municipal, así como de voluntarios. En las últimas horas, las brigadas lograron liquidar los incendios en los municipios de Zacatlán y Caltepec, donde el fuego consumió 70 y 80 hectáreas, respectivamente. Hasta las 16 horas de este domingo, los incendios de Huauchinango, Coyotepec, San Nicolás de los Ranchos y Tlahuapan continúan activos. Otro incendio reportado en Otlalotepec, en Tepexi de Rodriguez, está siendo validado por personal de Centro Estatal. Este protocolo considera establecer trabajo prioritario con los municipios en tanto se determinan las estrategias de combate y contención. En lo que va de la presente administración, la Smadsot ha atendido 126 incendios forestales. incendios forestales incendios forestales puebla incendios Puebla

