Con recursos del FISM, adoquinan calle en Santa Inés Ahuatempan La calle Adelaido Maceda, del Barrio San Antonio Tierra Colorada, está siendo adoquinado por el gobierno municipal SantaInés Ahuatempan, de Gustavo Sánchez Vidal, con recursos del erario municipal conocidos como Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). La obra beneficiará a medio millar de habitantes que transitan diariamente por esta importante vialidad que mide 235 metros lineales y siete metros de ancho, por lo que, adoquinarán mil 645 metros cuadrados. El alcalde antorchista informó que la mayoría de calles de la cabecera municipal están pavimentadas y a pesar de los recortes presupuestales a nivel federal y estatal que impactan en la inversión de obra pública, el ayuntamiento ha redoblado esfuerzos en coordinación con las poblaciones para ir resolviendo las necesidades más urgentes de las comunidades. Antorcha Movimiento Antorchista Santa Inés Ahuatempan

