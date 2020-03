Inicio Noticias Puebla 2 de los 6 incendios en Área Naturales Protegidas están en Puebla

Your browser does not support the video tag.

2 de los 6 incendios en Área Naturales Protegidas están en Puebla La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que de los 50 incendios forestales registrados, seis son en Áreas Naturales Protegidas, de las cuales dos están en Puebla. Lo anterior de acuerdo al corte del 29 de marzo a las 11:00 horas, con el propósito de que la ciudadanía tenga el detalle de estos acontecimientos y conozca las acciones que las autoridades llevan a cabo para su control. Al momento se registran 50 incendios forestales activos en 15 estados del país, con una superficie afectada de 963.66 hectáreas. Adicionalmente, cuatro han sido liquidados, es decir están completamente apagados. Para su atención se encuentran trabajando un total de mil 743 combatientes, entre personal de la Conafor con apoyo de otras instancias. Al momento se registran incendios forestales en seis Áreas Naturales Protegidas: Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Nuevo León; Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, Michoacán; Parque Nacional La Montaña Malinche, Puebla; Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Morelos; Reserva de la Biósfera La Encrucijada, Chiapas; Área de Protección de Recursos Naturales, Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, Huauchinango, Puebla, sin que ninguno represente peligro debido a la oportuna labor de los combatientes. Hasta el momento la vegetación afectada es en su mayoría pastos y matorrales. Para evitar un mayor riesgo, se reitera el llamado a no hacer uso del fuego en las zonas forestales, ya que la temporada de estiaje se prevé fuerte. Se invita a la población a reportar incendios forestales al número gratuito 800-Incendio (46236346) o al 911. Un incendio forestal es aquel que ocurre dentro de bosques, selvas, zonas áridas o manglares. Los incendios en áreas urbanas son atendidos por Protección Civil. Conafor incendios forestales puebla Semarnat

Etiqueta: Conafor incendios forestales puebla Semarnat