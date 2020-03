Inicio Noticias Puebla Vecinos de Los Héroes, acorralados por cortes y tarifas de Agua de Puebla

Vecinos de Los Héroes, acorralados por cortes y tarifas de Agua de Puebla En el fraccionamiento Los Héroes, sección, vecinos se sienten acorralados por Agua de Puebla, pues no les queda otra alternativa que pagar “excesivas tarifas” por el suministro del vital líquido, pues no cuentan con tanques no cisternas, o exponerse a que les corten el servicio. Esta situación se ha agravado en las últimas semanas debido a la contingencia nacional sanitaria a causa de la expansión del Covid-19, los cual hace imprescindible un flujo continuo de agua para que las familias pueden tomar las precauciones necesarias y permanezcan sanas. En entrevista con Ángulo 7, Raúl Olayo, habitante del fraccionamiento, refirió que todavía la semana pasada, personal de la concesionaria pasó a algunas casas a avisar que restringirán el servicio por falta de pago, pese a que la empresa se comprometió a suspender esta práctica durante la contingencia sanitaria. Señaló que, en lo que va del año, los habitantes han contabilizado al menos 550 cortes de servicio en la sección 2 de Los Héroes, una de las zonas residenciales más grandes en el sur de la capital poblana. El caso de esta personas —continuó– es particular, ya que reciben suministro día a día a través de la red hídrica del condominio, por lo que no pueden guardar agua en tinacos o cisternas, como ocurre en la mayoría de las colonias de la ciudad. En consecuencia, se ven prácticamente obligados a pagar los que les exige la concesionaria y, aunque lleguen a convenios, este mantiene siempre la amenaza de suspender el servicio si no van al corriente en sus pagos. Es el caso, por ejemplo, del siguiente vecino, quien tiene un saldo acumulado de casi 5 mil pesos y a quien ya han avisado que le van a cortar el suministro, pese a que se trata de una persona de la tercera edad. Asimismo, llama la atención que, según el recibo, su consumo mensual fue de 10.5 metros cúbicos de agua, es decir, 10 mil litros. Esta cifra es menor a los 15 mil litros al menos (15 metros cúbicos o 500 litros al día) que se fijaron en reforma a la Ley del Agua para Puebla, aprobada este mes, como tope para supuestamente impedir que hogares donde se consume esa cantidad o menos sean objeto de suspensión del suministro. Agua de Puebla Corte de agua Puebla Los Héroes puebla

