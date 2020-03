Inicio Noticias Puebla Tres detenidos más en Chignahapan; permanecerán en prisión

Tres detenidos más en Chignahapan; permanecerán en prisión La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de tres hombres por posesión de narcótico, ataques peligrosos cometidos en agravio de servidores públicos y portación de arma e instrumento prohibido. Jorge N. de 31 años de edad, Juan Carlos N. de 28 años y Julio César N. de 30 años, fueron asegurados el 16 de marzo cuando intentaban huir de un filtro de seguridad implementado en el municipio de Chignahuapan por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Inicialmente los ahora imputados viajaban a exceso de velocidad en una camioneta Ford Escape con placas del Distrito Federal e hicieron caso omiso cuando policías estatales les indicaron detenerse, por lo que los elementos les dieron alcance. Los tres hombres atacaron con armas punzocortantes a los uniformados pero fueron detenidos y al hacerles una revisión, se les detectó hierba seca con características similares a la marihuana. La Fiscalía de Investigación Regional presentó datos de prueba en contra de Jorge N., Juan Carlos N. y Julio César N. El Juez de Control, determinó vincularlos a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcótico, ataques peligrosos cometidos en agravio de servidores públicos y portación de arma e instrumento prohibido. Los imputados permanecerán en prisión preventiva durante tres meses, en tanto que la Fiscalía General del Estado de Puebla les investiga por su posible relación con otros hechos delictivos registrados en esa zona de la entidad. Cabe mencionar que el jueves, la FGE informó que obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de seis sujetos detenidos el pasado 14 de marzo en la carretera Teotlalpan, en Chignahuapan, quienes portaban armas largas y presunta droga; entre ellos, Ángel N, alias “El Malo” y a Gustavo N, “El Gusanito”. Chignahuapan FGE Puebla

