SMT inicia revocación de 89 concesiones por incumplir con modernización El gobierno estatal inició con la revocación de 89 concesiones del transporte público del mismo número de unidades por no cumplir con las medidas de seguridad ni con la modernización, esto como parte del pase de revista iniciado en febrero. Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, quien agregó que han revisado 4 mil 70 vehículos de los cuales 600 han sido remitidos al corralón, en su mayoría, por pirataje. Indicó que la revocación se inició porque, aunque fueron convocados a la revisión y se les notificó vía jurídica, en ambos casos no se presentaron, además de que al analizar los archivos, detectaron que algunas de estas unidades ya sobrepasaban el periodo de antigüedad permitido en la ley. Mientras que los 600 vehículos que han sido remitidos al corralón, es porque tenían permisos que no corresponde a la unidad, las placas estaban sobrepuestas y las tarjetas de circulación, vencidas o inexistentes, por lo que los infractores fueron multados. El secretario comentó que, pese a la contingencia del coronavirus en la entidad, la revisión de la modernización del transporte seguirá tal y como se informó desde febrero pasado, y, a la par de ello, se garantizará la movilidad en el estado. Unidades deben cumplir con sana distancia Aréchiga Santamaría manifestó que como parte de las medidas que se tomaron para combatir la contingencia epidemiológica, los concesionarios deben emprender acciones de limpieza correspondiente cada determinado tiempo. Agregó que a la par de ello la dependencia a su cargo estará vigilando que las unidades sólo vayan al 50 por ciento de ocupación, a fin de cumplir con la sana distancia de 1.5 metros entre personas como instruyó el gobierno federal. “Cada una de las unidades en cada vuelta de su recorrido está siendo sanitizado, limpiada con una mezcla de cloro y agua en todos los casos; comentar que esto se hace en el servicio público y en el caso de las plataformas igual se ha hablado para que lo hagan permanentemente”, precisó. Finalmente, informó que actualmente el único servicio que se ha suspendido es el programa de Transporte Nocturno, en razón de que los poblanos que lo usan van a lugares que han cerrado temporalmente por la contingencia, como son cines, antros, entre otros. El funcionario puntualizó que los números telefónicos a los que pueden comunicarse los ciudadanos para reportar que no se cumpla con lo anterior y otra queja son 2222431110, 2227124909 y 2224378683. Guillermo Aréchiga Santamaría revocación de concesiones transporte público

