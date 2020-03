Inicio Noticias Puebla SEP llama a aspirantes a inscribirse a curso de habilidades docentes

SEP llama a aspirantes a inscribirse a curso de habilidades docentes La Secretaría de Educación (SEP)iniciará este 28 de marzo el “Curso de Habilidades Docentes para la Nueva Escuela Mexicana”, que será impartido en línea, y es parte del proceso de solicitud para la asignación de una plaza docente para educación básica en el ciclo 2020-2021. Los aspirantes tendrán que ingresar a la plataforma de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), la cual permitirá el acceso a la Ventanilla Única de Servicios (Venus). Una vez cumplido dicho paso, podrán inscribirse al grupo que corresponda para seguir en el proceso de selección de acuerdo a la tabla que se muestra: Nueva Escuela Mexicana plazas docentes SEP

