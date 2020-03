Inicio Noticias Educación SEP habilita sitio web para evitar rezago escolar ante contingencia

SEP habilita sitio web para evitar rezago escolar ante contingencia La SEP habilitó un sitio web para que desde una computadora tableta o teléfono celular con accesos a internet se pueda tener acceso al contenido de educación por televisión, así como descargar material didáctico para el trabajo escolar desde casa. Lo anterior como parte de la contingencia por la pandemia de Covid-19, para que los estudiantes de educación básica y padres de familia tengan acceso desde cualquier parte del país, y encontrar diversos archivos electrónicos y páginas temáticas, así como materiales educativos en versión digital (videos, audios, documentos, guías de estudio, infografías, GIF educativos, calendario escolar, folletos, consejos para leer mejor y trabajar en equipo, podcast). Cabe mencionar que desde el 23 de marzo pasado la SEP, a través de Televisión Educativa y Once Niños, inició las transmisiones del programa Aprende en Casa, dirigido a alumnos de diferentes niveles de educación. Con dicha página, los maestros tienen también a su disposición sugerencias y apoyos pedagógicos suficientes para reafirmar, a distancia, diversos temas del aprendizaje -que se han venido tratando en las aulas- acordes a los planes y programas de estudio vigentes. Todo, incluso, podrá ser compartido con otros docentes. Entre las recomendaciones, se sugiere el establecimiento de horarios de alimentación; estudio y juego constructivo; convivencia familiar; pausas activas y lúdicas de reflexión y prácticas para la buena salud; que se les brinde a los niños, niñas y adolescentes la seguridad y confianza para comprender el día con día. El sitio en internet cuenta con acceso a través de teléfono móvil, y el servicio llega a todo el personal docente de cerca de 200 mil escuelas de educación básica en el país que trabajan en este esfuerzo y es capaz de escalar, en corto plazo, a comunidades hasta ahora aisladas por el internet. De esta manera, desde un celular, se tiene acceso a la programación por hora y canal, de la transmisión directa de contenidos de Televisión Educativa y del Canal Once. Aprende en Casa es un micrositio que sugiere actividades para ser desarrolladas por el estudiante en compañía de su familia, desde educación inicial hasta la secundaria. Los contenidos han sido seleccionados conforme al logro de los aprendizajes esperados. También se ofrecen ejercicios diarios de Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas, con una herramienta comprobadamente eficaz de aprendizaje, gracias a la participación de los estados de Coahuila, Sinaloa y Sonora. Por su parte, Conaliteg brinda la totalidad de los libros de texto gratuitos, vigentes e históricos en versión digital, así como materiales educativos de consulta. Mientras que la Fundación Slim ofrece además el micrositio llamado PruebaT; plataforma dirigida a estudiantes, docentes y madres y padres de familia, en la que todos pueden aprender gratuitamente en línea. Además, la plataforma contiene clases, lecciones y evaluaciones para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, permite adquirir habilidades y conocimientos suficientes para ayudar al estudiante en la acreditación del grado escolar, y cuenta con un registro de retroalimentación y de acompañamiento individualizado a los estudiantes. contingencia Covid-19 México SEP

