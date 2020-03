Inicio Noticias Mundo Primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, tiene Covid-19

Primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, tiene Covid-19 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo a Covid-19, según informó a través de redes; el mandatario de 55 años empezó a mostrar síntomas leves y se encuentra en aislamiento; también se infectó el secretario de Salud británico. En su mensaje en redes, Johnson aseguró que continuaría al frente de su nación durante la lucha contra el virus, a través de videoconferencias, en aislamiento domiciliario, al tiempo que el secretario de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, anunciara que también contrajo el virus. El titular de Salud expresó que sus síntomas son “leves” y que, al igual que Johnson, se encuentra en autoaislamiento domiciliario. El primer ministro británico sería el primer mandatario europeo en contraer el Covid-19, mientras el país es el noveno con más casos positivos, unos 11 mil 816, mientras que se reportaron unos 181 decesos en las últimas horas, el total supera los 750. Fuentes: Infobae / El País Editado por David Celestino Boris Johnson covid-19 primer ministro Reino Unido

