Por tercera vez en marzo, se incendia predio de IMSS La Margarita Por tercera vez en lo que va de marzo se incendió durante la mañana de este viernes un predio del IMSS de La Margarita, donde se almacenan vehículos en desuso, mismo que fue controlado y sofocado por Bomberos. El siniestro se habría registrado antes de las 6:00 horas de este 27 de marzo, luego de que supuestamente sujetos prendieran fuego al pastizal. Sin embargo, las llamas alcanzaron a uno de los vehículos ahí estacionados, por lo que se solicitó apoyo de Bomberos. A inicios de marzo, el 8 y 10, se registraron incendios en el mismo predio, donde de igual manera varios vehículos resultaron afectados. IMSS La Margarita incendios Puebla

