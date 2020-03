Inicio Noticias Política PAN rechaza informe final del accidente de Martha Erika y RMV

PAN rechaza informe final del accidente de Martha Erika y RMV Luego de que el gobierno federal informó que el accidente donde murieron la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle se debió a “fallas mecánicas”, el PAN expresó su inconformidad y manifestó que es una “conclusión inaceptable”. El dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, y su homóloga estatal, Genoveva Huerta Villegas, aseguraron que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador “aprovecha” la crisis del Covid-19 para “tratar de sepultar un caso que requería mayor investigación y deja muchas dudas sueltas, así como contradicciones”. Calificaron de “incongruencia” que el reporte final mencionara que el accidente se debió, en parte, a la falta de profesionalismo del piloto cuando, destacaron, en informes anteriores el gobierno dijo que los aviadores eran expertos. De igual forma, la investigación arrojó que “dos tornillos sueltos” de los actuadores lineales de alabeo de los sistemas de aumento de estabilidad 1 y 2(que sirve para mover las aspas del rotor principal, así como para dar giros y cambiar de dirección), provocaron las fallas. Objetaron que “también dicen que había dos tornillos sueltos, pero antes habían dicho que los rotores no habían fallado, ahora entonces ya no se sabe si fue falla técnica o falla humana”. Por ello, acusaron al Ejecutivo federal de querer “sepultar la verdad con un relato inverosímil y ocurrente que no aclara en nada el desplome del helicóptero”, donde, además de Alonso Hidalgo y Moreno Valle, fallecieron los tripulantes Roberto Coppe, Marco Antonio Tavera y Héctor Baltazar. Por la mañana de este viernes, durante la conferencia matutina del presidente, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jimenez Espriú, rindió el informe final del accidente, del cual, destacó que las fallas mecánicas eran conocidas por la empresa operadora, la cual, habría sido negligente. En redes, panistas se oponen a los resultados Los dirigentes no fueron los únicos inconformes dentro del Partido Acción Nacional (PAN), pues en su cuenta de oficial, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Mónica Rodríguez Della Vecchia, fue etiquetada en un tuit donde externó su desconfianza por el reporte final, solicitando que las empresas vinculadas rindan sus propios informes. Por su parte, el dirigente de Puebla capital, Jesús Saldívar Benavides, hizo una publicación en Twitter donde comparó dos notas periodísticas del 2019, donde la SCT y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) habían afirmado que los helicópteros funcionaban bien. “Pongamos los hechos sobre la mesa: se tardaron 15 meses de investigación para darnos un dictamen donde contradicen información que dio la DGAC y la misma SCT en un informe que dieron meses antes. ¿A quién le creemos?”, escribió. En tanto, el diputado local, Oswaldo Jimenez Lopez, expresó: 15 meses para decir lo que pudieron decir en 15 días #NoMamen. ¿Alguien esperaba algo diferente?, ¿Alguien esperaba la verdad, acaso? No obstante, cabe resaltar que en la misa luctuosa en honor a Alonso Hidalgo y Moreno Valle, celebrada el 24 de diciembre del 2019 en la ciudad de Puebla, sólo estuvieron presentes algunos de los que hoy reclamaron el esclarecimiento del suceso. Genoveva Huerta Villegas Marko Cortés Mendoza Martha Erika Alonso PAN Rafael Moreno Valle

Etiqueta: Genoveva Huerta Villegas Marko Cortés Mendoza Martha Erika Alonso PAN Rafael Moreno Valle