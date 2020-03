Inicio Noticias Economía No sobreendeudarse tras contingencia, recomiendan expertos

Your browser does not support the video tag.

No sobreendeudarse tras contingencia, recomiendan expertos Ante la contingencia sanitaria, empresas de todo el mundo preparan recortes de plazas laborales, bonos y prestaciones, por lo que se esperan grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores de todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En consecuencia, pasada la contingencia, muchos trabajadores buscarán nivelar sus finanzas o emprender algún negocio que les permita reponer sus ingresos. Ante tal situación, Gustavo Boletig, CEO de la firma eNomina, recomienda obtener un crédito a tasas competitivas que no los sobreendeude. Por ejemplo, el crédito de nómina es de los instrumentos más confiables y accesibles para los trabajadores, porque el empleado lo contrata directamente con la institución financiera que más se adapta a sus necesidades y su empleador toma el pago correspondiente para transferirlo al prestamista de manera mensual o quincenal. Al respecto, eNomina cuenta con una solución tecnológica gratuita para las empresas que la otorgan como una prestación a sus empleados. A través de la app, diferentes instituciones financieras ofrecen créditos directamente a los empleados y el descuento es realizado a nómina. Además, la herramienta financiera evita que un trabajador se endeude por arriba del 30% de su ingreso, lo que se calcula con base en el sueldo, a fin de evitar dañar las finanzas del empleado. Cabe destacar que, en ningún momento, el empleador es responsable de una falta de pagos, sino que la empresa que otorgó el crédito y el trabajador tendrán que llegar a un acuerdo para evitar un reporte negativo en el Buró de Crédito. Actualmente, la plataforma tecnológica de eNomina está a disposición de 550 mil usuarios en todo el país, y a través de ella pueden obtener también créditos para contratar seguros o realizar compras de productos, ya que tiene más de 130 convenios con diferentes empresas en las que se pueden contratar créditos con cargo a nómina. Covid-19 México enomina

Etiqueta: Covid-19 México enomina