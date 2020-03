Inicio Noticias Puebla No salgas en la contingencia, empresas dan servicio a domicilio

No salgas en la contingencia, empresas dan servicio a domicilio Ante la recomendación de aislamiento emitida por la pandemia de Covid-19, el ayuntamiento de Puebla puso a disposición el directorio de empresas con servicio a domicilio, para aquellas personas que prefieran no salir de casa y necesiten de alimentos o servicios. A través de la página sedeco.pueblacapital.gob.mx, se puede conocer los establecimientos en Puebla que ofertan comida, así como servicios de limpieza, mantenimiento y comercio, además de descuentos. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico facilita una línea telefónica en caso de tener dudas respecto a trámites empresariales y es el 3-09-46-00 extensiones 5472 y 5474, de lunes a viernes, en un horario de 9 a 17 horas. Editado por David Celestino Covid-19 Puebla cuarentena servicio a domicilio Puebla

