No hay campaña contra Rivera; ella desacata decreto constitucional: Barbosa El gobernador Miguel Barbosa Huerta rechazó que haya iniciado una campaña de desprestigio contra la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, como acusó ella, y a quien señaló de actuar en desacato constitucional al no aceptar el decreto que el mandatario emitió. En rueda de prensa, este viernes, el mandatario poblano hizo nuevamente un llamado al ayuntamiento de Puebla a que se ponga a trabajar en los temas de seguridad pública, ya que es un asunto que requiere de la colaboración de todas las instancias de gobierno, que tienen fuerzas de orden para este fin. Sostuvo que por parte de la administración estatal “están trabajando” todos los días y así lo seguirán haciendo sin apariencias y sin actitudes no comprobatorias. Ante los cuestionamientos de que está vulnerando la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE) al decir que hay investigaciones iniciadas, comentó que es respetuoso de los organismos autónomos del estado, pues lo único que hace es esta en coordinación con dicha área y de apoyo, como se hace con las demás dependencias. “No se trata de una campaña de desprestigio como dice la alcaldesa son respuesta a las preguntas que ustedes me hacen y bueno pues tenemos que responder, ya que las autoridades determinen lo que resulte, es lo único que puedo opinar”, pronunció. Incluso, afirmó que Rivera Vivanco está actuando en desacato constitucional al no aceptar que la seguridad pase al control del estado (como lo estableció el decreto) pues un claro ejemplo es que se mantiene Lourdes Rosales Martínez en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y no Carla Morales Aguilar, a quien el gobernador designó como la encargada de la seguridad en el municipio. Policías señalados son de gobiernos pasados Sobre el tema que Rivera Vivanco manifestó que 167 policías estatales no pasaron el examen de control de confianza, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Raciel López Salazar, contestó que fueron en administraciones pasadas de 2012 a 2018 y los primeros siete meses de 2019, es decir cuando no estaba Barbosa Huerta al frente. Agregó que sólo 16 elementos de la SSP corresponden a la actual administración, además de que se han iniciado 59 procedimientos administrativos de separación extraordinaria de servicio profesional de carrera con fundamento en artículo 130, los cuales se encuentran en etapa de instrucción. Refirió que el 23 de marzo fueron notificados los resultados de los 16 casos que corresponden a este periodo, por lo que en ese mismo día iniciaron los procedimientos administrativos de remoción Por el contrario, afirmó que a la alcaldesa le fue notificado por parte del Centro de Control y Confianza los resultados no aprobatorios de sus elementos en 13 ocasiones, desde el 17 de octubre de 2018, sin que haya hecho algo al respecto. Dijo que el 24 de marzo de este año se recibió oficio suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justica de la SSC, mismo en el que se informó que envío al centro único de evaluación y control de confianza una lista simple. Esto, porque argumentó que no aparecieron los números de expediente administrativos iniciados en la que supuestamente fueron dados de baja sólo 21 elementos de los 82 policías no aptos, pero lo hizo sin adjuntar la evidencia jurídica de las resoluciones Además de que, de acuerdo con el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 82 elemento aparecen en activo, incluyendo los que dicen fueron dados de baja. Ya en otro tema, Barbosa Huerta calificó como positivo que ya se haya dado a conocer el informe final del accidente aéreo donde perdieron la vida al gobernador Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo el exmandatario Rafael Moreno Valle Rosas. Mencionó que seguramente se trasladarán los dictámenes sobre el desplome de la aeronave, tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como la de Puebla, para los fines competentes que haya lugar. Ayuntamiento Claudia Rivera Vivanco Miguel Barbosa Huerta seguridad

Etiqueta: Ayuntamiento Claudia Rivera Vivanco Miguel Barbosa Huerta seguridad