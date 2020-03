Inicio Noticias Nacional México participa en reunión virtual sobre salud en AL y el Caribe

México participa en reunión virtual sobre salud en AL y el Caribe Autoridades mexicanas participaron en una reunión virtual para dar seguimiento a la pandemia Covid-19 en América Latina y el Caribe, donde se destacó el ofrecimiento de la Cepal para diseñar un observatorio con estudios comparativos sobre medidas fiscales y monetarias para atender la pandemia. Durante la “Reunión Ministerial Virtual sobre Asuntos de Salud para la atención y el seguimiento de la pandemia Covid-19 en América Latina y el Caribe”, donde participaron cancilleres, ministros y representantes de salud de 30 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el secretario de Relaciones Exteeriores de México (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención y mejorar las disposiciones para la contención del virus al tiempo que se mitigan los impactos políticos, económicos y sociales. Mientras que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que México se ha estado preparando ante el brote de Covid-19 desde enero y puntualizó las principales medidas que se han puesto en marcha ante la transición a la fase dos de transmisión comunitaria. A la reunión convocada el pasado 26 de marzo, participaron también como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Secretaría General Iberoamericana (Segib), la Comunidad del Caribe (Caricom), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), y el Ministerio de Salud de China, a través de su vicepresidente Zeng Yixin. Los participantes reafirmaron el compromiso de la región con la vigilancia epidemiológica permanente del virus Covid-19 y el intercambio continúo de experiencias y mejores prácticas médicas para situaciones de relevancia sanitaria. América Latina cepal Marcelo Ebrard Casaubón

