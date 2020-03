Inicio Noticias Puebla Llevan eventos culturales a diferentes colonias de Puebla capital

Your browser does not support the video tag.

Llevan eventos culturales a diferentes colonias de Puebla capital El movimiento Antorchista en Puebla ha realizado eventos culturales en diferentes colonias de la capital poblana para llevar a las personas que viven en dichos sitios muestras de arte debido a que su costo puede ser elevado en otras situaciones. Así lo dio a conocer Cristina Martinez, responsable cultural de Antorcha en la capital poblana, quien señaló que los sábados culturales han permitido a cientos de personas acceder a todas las disciplinas artísticas, como la danza, teatro, música, pintura, cine, fotografía, foros de debate y conferencias. Afirmó que el arte está centralizado y debido a esto, el índice de delincuencia en las zonas es elevado, pues los niños y jóvenes no tienen una disciplina que practicar, lo que los lleva a la adicción de los narco corridos, narco series, alcohol y las drogas y eso “es muy difícil de erradicar”. Señaló que los organizadores son los integrantes de la comisión cultural de la capital de Puebla y la Casa de Cultura de Balcones, y buscan que los colonos, campesinos, estudiantes, artistas o maestros, se vean beneficiados con sus actividades. Lamentablemente, explicó, con la llegada de la pandemia del Covid-19, se han cancelado varios eventos. Boletín Antorcha cultura

Etiqueta: Boletín Antorcha cultura