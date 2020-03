Inicio Noticias Nacional Inicia Plan Nacional de Restauración de cuencas; se usará en Puebla

Inicia Plan Nacional de Restauración de cuencas; se usará en Puebla El Plan Nacional de Restauración de cuencas de la Semarnat ya se aplica en región Tula-Atitalaquia-Apaxco y servirá de modelo para zonas identificadas con una grave problemática socioambiental, como el río Atoyac, en Puebla, donde también se llevará a cabo. Así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de un comunicado, donde explicó que en la región en tratamiento, localizada al suroeste del estado de Hidalgo, la principal fuente de contaminación proviene del río Tula, que Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por su parte, Benjamín Ortiz Espejel, encargado de la Semarnat para la atención a cuerpos de agua contaminados, informó que más de 25 organizaciones han expresado sus preocupaciones y demandas respecto al tema. Explicó que se diseña un plan integral que contiene un diagnóstico científico de devastación ambiental, con 7 programas que inciden en dos ejes transversales y 100 acciones para implementarse del 2020 al 2024. Este modelo se extenderá a las regiones de la cuenca del río Lerma Santiago, en Jalisco; a las cuencas Independencia, en Guanajuato; al río Zahuapan, en Tlaxcala; al río Atoyac, en Puebla, y a las regiones sur y norte de Veracruz, que tienen zonas muy contaminadas, refirió. Hidalgo región Tula-Atitalaquia-Apaxco río Atoyac Semarnat

