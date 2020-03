Inicio Noticias Puebla INE valida apoyo a iniciativa que evitará Ley del Agua estatal: ASA

INE valida apoyo a iniciativa que evitará Ley del Agua estatal: ASA El Instituto Nacional Electoral (INE) validó cerca de 200 mil firmas de apoyo, a nivel nacional, para que la Cámara de Diputados admita la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua (Iclga), con la cual se espera evitar la aplicación de la Ley del Agua de Puebla, que da “trato mercantil” al vital líquido. Así lo dio a conocer este viernes la Asamblea Social del Agua (ASA), a través de un comunicado de prensa, donde refirió que la autoridad electoral federal notificó formalmente la validez de los apoyos a la Mesa Directiva de la Cámara Baja el pasado jueves. Destacó que dicha iniciativa, presentada por la “Coordinación Nacional Agua para Todxs”, fue realizada de manera colegiada, integral, pulcra y pública, con el objetivo de tutelar el derecho humano al agua, pero también para evitar situaciones que ponen esta garantía en peligro. Entre estas últimas, mencionó la Ley del Agua del Estado de Puebla, que fue reformada apenas el pasado 11 de marzo por el Congreso local, pero que “da un trato mercantil al vital líquido y permitió ocultos procesos de licitación, así como contratos lesivos a la ciudadanía. Lo anterior, “porque permiten la imposición de tarifas exorbitantes y sin fundamento, cortes de agua y drenaje, prohibidos por los pactos internacionales”. También señaló sostuvieron que frenará “anomalías como la reciente de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California, donde la discrecionalidad de las autoridades y un laxo sistema legal permitieron una serie de violaciones al derecho humano al agua, tanto como lesiones al patrimonio nacional, posibles demandas y el descrédito mundial”. “Se estará dando un paso hacia el cumplimiento de las disposiciones del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 12 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, misma que acumula siete años de incumplimiento legislativo”, resaltó. Asimismo, indicó que obligará al Estado a cumplir acuerdos internacionales que ha firmado para garantizar el acceso y saneamiento del vital líquido, priorizando a grupos vulnerables (ancianos, enfermos y niños, por ejemplo) y marginados, y consultando a la comunidades. También para que dispongan mecanismos eficaces para que los operadores de agua y drenaje rindan cuentas. Recordó que la iniciativa es de un proceso integrativo y de consenso, desde hace ocho años, con la participación de instituciones, investigadores, profesionistas de diversas ramas, organizaciones de diversos sectores, incluyendo las comunidades indígenas. ASA Puebla ine Ley del Agua Puebla Ley General del Agua

