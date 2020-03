Inicio Noticias Nacional Guardia Nacional apoya en entrega de recursos a adultos mayores

Guardia Nacional apoya en entrega de recursos a adultos mayores La Guardia Nacional inició el jueves el despliegue de personal para brindar seguridad en la dispersión de recursos de la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores y quienes padecen alguna discapacidad en colaboración con la Secretaría de Bienestar. El apoyo se dará en todo el país, en colaboración con autoridades locales con el fin de garantizar que los recursos lleguen a los beneficiarios, además de salvaguardar su integridad. Lo anterior se realizará con estricto apego a las recomendaciones de la Secretaría de Salud para evitar la mitigación y control de los riesgos para la salud ante el Covid-19. Cabe mencionar que también fueron desplegados elementos de la Guardia Nacional para evitar posibles saqueos luego de que muchos fueron convocados en redes sociales. adultos mayores Guardia Nacional Secretaría de Bienestar

