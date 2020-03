Inicio Noticias Economía Gasolineras de Tehuacán y Amozoc, de las 10 más económicas del país: Profeco

Gasolineras de Tehuacán y Amozoc, de las 10 más económicas del país: Profeco Una estación de servicio de gasolina en Tehuacán se posicionó como la cuarta del país con los costos más bajos de Premium (16.63 pesos) y también fue la octava barata en diésel (18.14 pesos), mientras que otra en Amozoc ocupó el lugar diez. Lo anterior de acuerdo con el reporte de “Quién es quién en los combustibles” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del 23 de marzo de 2020. La gasolinera en Tehuacán se encuentra en la calle de avenida José Garci–Crespo, en tanto que la de Amozoc que fue la décima con precios más económicos en diésel se ubica en la carretera federal Puebla-Tehuacán. El documento indicó que las estaciones con más altos costos de gasolina regular se encuentran en La Paz y Los Cabos, ambos en Baja California Sur, una más en San Francisco del Rincón en Guanajuato, Zapopan en Jalisco y en Mariscala de Juárez en Oaxaca. Con menores costos en gasolina regular estuvieron dos estaciones en Mineral de la Reforma en Hidalgo; una en Celaya, Guanajuato; otra en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo y una más en Pedro Escobedo en Querétaro. Las más caras en gasolina Premium están en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Jalisco, mientras que las más baratas se hallan en Veracruz, Hidalgo, Chiapas y Puebla. Finalmente, en diésel los costos más altos los registraron las estaciones de Candela, Coahuila (22.65 pesos); San Juan del Río, Durango (22.55) y Zamora, Michoacán (22.19); por el contrario, las tres estaciones más baratas de este producto se ubican en el estado de Veracruz con costos entre los 17.40 y 17.46 pesos. gasolina gasolineras más baratas profeco

