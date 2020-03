Inicio Noticias Puebla Fallece de Covid-19 un migrante poblano radicado en Nueva York

Fallece de Covid-19 un migrante poblano radicado en Nueva York Un hombre de 65 años originario del municipio mixteco de Coatzingo falleció en Nueva York, Estados Unidos, a causa del Covid-19; el sexagenario murió luego de estar internado en condición grave alrededor de una semana y media, según confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob). El poblano laboraba en un restaurante en la ciudad más grande del país norteamericano, lugar que se ha vuelto el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, mientras que se desconoce si el fallecido presentaba afecciones de salud antes de contraer el virus, afirmó en conferencia de prensa David Méndez Márquez, titular de la Segob. Debido a la gravedad del coronavirus en Estados Unidos, el gobierno determinó que las personas que pierdan la vida a causa del virus sean cremadas, lo que pasará con el migrante, a lo que sus restos permanecerán en Norteamérica hasta pasada la contingencia. Se informó que, en Italia, país europeo que se acerca a las 8 mil muertes por Covid-19, hay siete poblanas y poblanos confinados, de quienes no se dio mayores detalles. En la entidad poblana, los casos positivos crecieron 18 por ciento, al reportarse 53, de los cuales 12 están hospitalizados, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Coatzingo covid-19 Estados Unidos migrante Nueva York

