En supuesto asalto, matan a niño de 14 años en San Andrés Cholula De un disparo en la frente, un menor de 14 años fue asesinado en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, en San Andrés Cholula, la noche del pasado jueves, según confirmó la Ssptm sanandraseña; trascendió que el niño se resistió a un asalto en el patio de su casa. Según el informe de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), alrededor de las 23.04 horas se recibió una llamada de emergencia para reportar a un menor que recibió un impacto de arma de fuego en la frente. El infante fue trasladado a la Clínica San Antonio, donde el doctor a cargo informó que a su ingreso el menor ya no contaba con signos vitales. Al respecto se dio informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realizaran las diligencias correspondientes, mientras que al momento no se reportaron detenidos o presuntos responsables del homicidio. Extraoficialmente, se dijo que el menor de 14 se encontraba en el patio de su casa cuando la madre escucho el disparo, presuntamente intentaron robarle al niño una bicicleta, a lo que se resistió, por lo que el o los homicidas le dispararon. Editado por David Celestino niño asesinado san andres Cholula San Antonio Cacalotepec Ssptm Cholula

