Inicio Noticias Salud Cañada Morelos exhorta a pobladores a ir a jornadas de vacunación

Your browser does not support the video tag.

Cañada Morelos exhorta a pobladores a ir a jornadas de vacunación María de Lourdes Carrera Carrera, presidenta municipal de Cañada Morelos, exhortó a la población a que asista a las jornadas de vacunación, que se llevan a cabo en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) hasta el 3 de abril, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La alcaldesa antorchista señaló que también se atenderán las comunidades de Temaxcalapa, Cerro Gordo, Santa Ana Ocotepec, San Lucas y El Calvario de acuerdo a la programación que se les informará de manera particular. Recordó que es necesario que las personas asistan a completar el esquema de vacunación, pues es una forma de prevenir enfermedades. De no aplicarse las vacunas, se afecta la salud de manera grave, dijo. Pedro Gustavo Díaz Barrales, director del Cessa, explicó que se aplicará la vacuna Sabin, que previene la enfermedad de la poliomielitis y todas aquellas que falten en los esquemas de vacunación indicados en las cartillas correspondientes. Por ello, indicó que es necesario llevar ese documento en original y copia para registrar el seguimiento del cuadro de vacunación y la CURP de cada paciente. Ana Karen Rosa Palestina, enfermera de centro de salud, aclaró que para el ingreso se llevará control de acuerdo con las medidas sanitarias recomendadas para prevenir el contagio del Covid-19, tales como conservar la sana distancia de 1.5 metros entre las personas, lavarse las manos, aplicarse gel. Añadió que seguirán atendiendo pacientes con prioridad, en el caso de los que tienen citas se reprogramarán considerando el orden correspondiente. Antorcha Puebla Cañada Morelos Puebla vacunación Puebla

Etiqueta: Antorcha Puebla Cañada Morelos Puebla vacunación Puebla