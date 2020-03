Inicio Noticias Puebla Aprovechando contingencia, vuelven a talar árboles en vivero Santa Cruz

Aprovechando contingencia, vuelven a talar árboles en vivero Santa Cruz Aprovechando la contingencia sanitaria, un grupo de personas reanudaron la tala de árboles en el vivero Santa Cruz, ubicado en el entronque del bulevar Forjadores y calzada Zavaleta, con la presunta intención de continuar un proyecto inmobiliario en la zona. Así lo exhibieron vecinos del lugar, en los límites de Puebla y Cuautlancingo, agrupados en la organización Salvemos los Viveros, quienes este viernes captaron en fotografías al menos una decena de árboles cortados y varios más con ramas arrancadas. En las imágenes, que hicieron llegar a este medio, se observa que los organismo talados se encontraban a los lados del camino empedrado, además de que se nota que son tanto especímenes jóvenes como adultos. Entrevistada por Ángulo 7, Guadalupe Mata, una de las integrantes de Salvemos los Viveros, relató que el suceso puso en el alerta a los 61 miembros de esta organización, quienes habitan las colonias que circundan la zona verde, y que desde septiembre de 2018 han luchado por detener la tala de árboles para la llegada de un proyecto para construir casas. De acuerdo con la vecina, la exigencia general es que el gobierno estatal cumpla su promesa de preservar el vivero y detener cualquier intento de desaparecerlo, pues las administraciones pasadas no respondieron a este reclamo. Agregó que, por el momento, los vecinos han reportado el hecho a las autoridades del municipio de Puebla, pero siguen pendientes ante cualquier intento de reactivar la tala masiva de árboles. Hay denuncia contra tala hace 2 años En septiembre de 2018, los vecinos denunciaron que en el vivero habían sido talados 85 árboles y se planeaba derribar 400 con un permiso ilegal otorgado por el ayuntamiento de Cuautlancingo, que no tiene jurisdicción sobre la zona, por lo que el lugar fue clausurado por el gobierno estatal, aunque luego los sellos fueron violados. Posteriormente, se reveló que los árboles fueron derribados con un permiso irregular supuestamente otorgado por el gobierno municipal de Félix Casiano Tlahque, quien negó la autenticidad del documento y se reservó dar el nombre del propietario del lugar. No obstante, trascendió que la dueña sería Dalhel Lara Gómez, cercana al exgobernador Rafael Moreno Valle y exfuncionaria en el gobierno del fallecido panista, con cuyo respaldo pasó a ocupar la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE). A este cargo renunció en enero de 2019, tras la muerte de Moreno Valle y la exgobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo. Por este hecho, Nora Merino Escamilla, diputada local del PES, pidió que se investigara un presunto tráfico de influencias por parte de Lara Gómez para lograr la tala ilegal de los árboles con apoyo de Casiano Tlahque. En tanto, la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien resultara responsable. Hasta la fecha, ninguna de las dos indagatoria ha arrojado resultados que se hayan hecho públicos.



Dalhel Lara Gómez Puebla Tala ilegal Puebla Vivero Santa Cruz Puebla

