Inicio Noticias Puebla Vinculan a proceso a banda de “El Malo” detenida en Chignahuapan

Your browser does not support the video tag.

Vinculan a proceso a banda de “El Malo” detenida en Chignahuapan La FGE obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de seis sujetos detenidos el pasado 14 de marzo en la carretera Teotlalpan, en Chignahuapan, quienes portaban armas largas y presunta droga; entre ellos, Ángel N, alias “El Malo” y a Gustavo N, “El Gusanito”. Los señalados fueron detenidos a bordo de un auto con placas de Tlaxcala y reporte de robo, y se les aseguraron cinco armas largas, 122 cartucho útiles, 66 bolsas con sustancias similares a la marihuana, cocaína y cristal, así como uniformes de policía, refirió la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado. Con datos de prueba aportados por la Fiscalía de Investigación Regional, se determinó vincular a proceso por delitos contra la salud, usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes, ataques peligrosos contra servidores, robo de vehículo, portación de arma e instrumento prohibido y posesión de cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. “El Malo”, “El Gusanito”, Pablo N, Miguel N, Raúl N y Edgar N permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar, mientras la FGE investiga la posible relación de los imputados con otros hechos delictivos. Editado por David Celestino Chignahuapan El Gusanito El Malo FGE Teotlalpan

Etiqueta: Chignahuapan El Gusanito El Malo FGE Teotlalpan