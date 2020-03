Inicio Noticias Puebla Un detenido y droga decomisada, saldo de operativo en el Morelos

Un detenido y droga decomisada, saldo de operativo en el Morelos Un detenido por portar arma de fuego sin licencia y decomiso de drogas como cocaína, cristal y marihuana fue el saldo tras el operativo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla realizó en el mercado Morelos, ubicado en la capital poblana. En las inmediaciones de uno de los locales se hallaron diversos paquetes, uno de los cuales contenía polvo blanco, en apariencia cocaína, con un peso de 182 gramos; también una sustancia que aparentemente corresponde a la droga conocida como cristal, con un peso estimado de 60 gramos; y otro paquete con 360 gramos de hierba verde con las características propias de la marihuana. Asimismo, se halló una báscula de las conocidas como “grameras”; diversos testimonios refirieron que, en lugar donde se halló la droga, usualmente se distribuye la misma al menudeo. Durante el operativo fue capturado un hombre identificado como Armando, de 31 años, quien portaba un arma de fuego tipo escuadra, calibre .25 milímetros, que estaba abastecida con seis cartucho útiles. Las sustancias con apariencia de droga, el arma y el detenido fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, con la finalidad de dar continuidad a las investigaciones. Este despliegue fue el primero montado por la SSP luego de que, por decreto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal se pusiera a las órdenes de Carla Morales Aguilar, enviada del mandatario, quien este jueves indicó que los efectivos municipales no serán tomados en cuenta en los operativos. mercado Morelos operativos mercados Puebla seguridad puebla SSP Puebla

