Tras decreto, Policía Estatal hace operativo en mercado Morelos

Tras decreto, Policía Estatal hace operatativo en mercado Morelos Luego de que se decretara que el gobernador Miguel Barbosa Huerta tomara el control de la seguridad de Puebla capital, esta mañana la SSP estatal realizó un operativo sorpresa en el mercado Morelos, para revisar las bodegas y hasta la mercancía de algunos de los clientes. Como ya lo había señalado el mandatario, no se tomó en cuenta a la policía municipal para los operativos, esto tras asumir el control de la seguridad en Puebla capital y de que Carla Morales Aguilar sea designada como delegada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Durante el operativo, se cerró la 42 y 46 Norte, esquina con el Carril de la Rosa, para ingresar a revisar las bodegas de depósitos de refresco y cerveza. También se les revisó las bolsas a los clientes y se hizo descender de sus vehículos a los automovilistas que pasaban para revisar sus cajuelas. Tras estas acciones aún se desconoce si se hallaron drogas o armas o si hay detenidos. En 2019, estos despliegues fueron realizados por las autoridades municipales y también la Fiscalía General del Estado (FGE). Cabe recordar que en el decreto emitido el pasado 25 de marzo, se precisa que se asume la seguridad en todo el territorio municipal incluyendo sus juntas auxiliares, y durará el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la integridad de las personas, sus bienes y sus derechos. Se añadió que es innegable el contexto de inseguridad que se registra en las zonas de mercados, en donde la delincuencia común ha transitado hacia verdaderas organizaciones delincuenciales, dedicadas a la venta de drogas, cobro de piso a comerciantes y ambulantes, prostitución, robos, venta de productos robados, pornografía, entre otros ilícitos. Aunque cabe aclarar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no resuelve la controversia promovida por la alcaldesa de la Angelópolis Claudia Rivera Vivanco. mercado Morelos miguel barbosa operativos Puebla

Etiqueta: mercado Morelos miguel barbosa operativos Puebla