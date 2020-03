Inicio Noticias Educación Secundaria de Tecomatlán implementa plan ante contingencia

Secundaria de Tecomatlán implementa plan ante contingencia Ante la contingencia para contener el contagio del Covid-19, el equipo pedagógico de la Escuela Secundaria Técnica 16 de Tecomatlán elaboró un Plan Académico a distancia, para los estudiantes de secundaria de los tres grados cursantes. La medida consiste en trabajar de manera autodidacta una guía de actividades; para reforzar los aprendizajes esperados durante el aislamiento preventivo, se pretenden reforzar las asignaturas de español, matemáticas, historia, química, física, biología, formación cívica y ética, inglés, artes, educación física, educación socioemocional con textos y ejercicios didácticos. Dentro de los acuerdos, se establecieron las siguientes recomendaciones en coordinación con los padres de familia: asignar un horario de trabajo dentro de casa para poder atender la parte académica de sus hijos y que las tareas planteadas en la guía se deben realizar en la libreta de cada asignatura, mismas que les serán revisadas a los estudiantes a su regreso, asimismo consideradas para su desempeño académico final. Los profesores de la Técnica 16 estarán disponibles en cualquier momento para apoyar en dudas o aclaraciones sobre alguna actividad, ya que los jóvenes pueden consultar a los docentes titulares de las asignaturas a través de llamadas telefónicas o redes sociales, así también a los padres se les hizo entrega de los números de contacto, para que se mantengan informados de los avances. Antorcha Puebla covid-19 Tecomatlán

