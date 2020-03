Inicio Noticias Nacional SCT activa medidas para recepción de buques y cruceros ante Covid-19

SCT activa medidas para recepción de buques y cruceros ante Covid-19 La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (Cgpmm) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, activó medidas de prevención para el desembarque de buques de carga y cruceros en territorio mexicano, cumpliendo con los protocolos establecidos ante la pandemia de Covid-19. Lo anterior, bajo la premisa de “dar facilidades” a estas embarcaciones y “de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de Salud y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de mantener en operación el sistema de transporte marítimo, según informó la dependencia federal en un comunicado. En este sentido, las Administraciones Portuarias Integrales (API) aplican las Medidas de Prevención y Control en puertos marítimos, para la detección de casos sospechosos de la enfermedad Covid-19, lineamiento diseñado por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SS). Asimismo, trabajan con Sanidad Internacional, de la SS, para autorizar la “libre plática”, acto con el que se determina la inexistencia de impedimento, por cuestión de sanidad, para que la embarcación, pasajeros y tripulantes sean recibidos en los puertos y puedan desembarcar. En comunicación con la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina, a la que corresponde la autorización de arribos de embarcaciones a los puertos, se ha permitido la estancia en las zonas de fondeo y atraque de los cruceros turísticos que han dejado de operar en sus rutas de servicio También se ha facilitado su reabastecimiento de insumos en vía de regreso a sus puertos de origen y, en los casos que se ha requerido, se han otorgado los apoyos necesarios para el desembarque de pasajeros. Para brindar información sobre las medidas de prevención, a los empleados, clientes, tripulación y pasajeros, las API y los Operadores de las Terminales de Cruceros, difunden los carteles “Viajeros Punto de Salida” y “Viajeros Punto de Llegada”. Los buques de carga son operados con alrededor de 25 tripulantes, ya que éstos sólo transportan mercancías, reduciendo con ello el universo de posibles personas infectadas que pudiesen entrar a nuestro país. A los puertos mexicanos llegan anualmente un promedio de 9 mil 800 buques de carga de todo tipo: petroleros, gaseros, portacontenedores, de carga general, mineraleros, graneleros, entre otros. En contraste, los cruceros turísticos son operados por alrededor de mil 500 tripulantes y pueden trasladar hasta cuatro mil pasajeros. En este tipo de embarcaciones no ha habido cancelaciones por parte de las líneas navieras. covid-19 Puertos y Marina Mercante SCT

