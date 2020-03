Inicio Noticias Nacional Reportan 8 muertos por Covid-19; piden evitar violencia de género

Your browser does not support the video tag.

Reportan 8 muertos por Covid-19; piden evitar violencia de género Al cierre de este jueves 28 de marzo, la Secretaría de Salud federal reportó que la cifra de muertos por la enfermedad Covid-19 se elevó a ocho, repartidos en cuatro estados, mientras que los casos de personas contagiadas se elevaron 23 por ciento en 24 horas, al pasar de 475 a 585. En tanto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llamó a evitar prácticas discriminatorias en el hogar durante la jornada de distanciamiento, así como a denunciar todo acto de violencia de género. Lo anterior, por la noche de este jueves durante al conferencia diaria para dar el reporte del avance de la pandemia en el país, donde Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica, señaló que los decesos han sucedido en la Ciudad de México (3), Durango (1), San Luis Potosí (2) y Jalisco (2). En tanto, el mapa de la distribución de los 585 casos confirmados mostró que todos los estados de la República tienen entre una y 100 personas contagiadas con el coronavirus que causa Covid-19. De dicho total, 398 corresponden a personas que se contagiaron en el extranjero y 151 a quienes tuvieron contacto con ellas, aunque al menos 36 (6 por ciento) ya son de individuos que no tienen antecedentes de haber entrado en contacto con los importadores, por lo que se considera que se infectaron en México. Por su parte, la cifra de casos sospechosos se elevó también a 2 mil 156, por lo que va por rebasar a la negativos, que se ubicó en 2 mil 965. Llaman a repartir actividades en casa con equidad En otro tema, Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), llamó a evitar la violencia de género durante la cuarentena, con actos como dejar la carga de las labores del hogar y cuidado de los enfermos sólo en las mujeres. Contra esta práctica, planteó reconocer que estas actividades nos competen a todas y todos, redistribuir de manera equitativa entre todos los miembros de la familia, y reducir que las labores domésticas y de cuidado que recaigan mayoritariamente en las mujeres y las niñas. Asimismo, advirtió que, estar más tiempo en casa, expone a las mujeres a diferentes tipos de violencia de género, por lo que les recordó que el gobierno federal seguirá recibiendo denuncias a través del número 911. covid-19 Inmujeres Secretaría de Salud

Etiqueta: covid-19 Inmujeres Secretaría de Salud