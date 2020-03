Inicio Noticias Puebla Puebla pide a turistas seriedad ante contingencia por el Covid-19

Puebla pide a turistas seriedad ante contingencia por el Covid-19 El gobierno de la ciudad de Puebla exhortó al sector turístico, y población en general, a tomar con responsabilidad y seriedad la contingencia por el Covid-19, a la vez que se continúa trabando para afrontar los efectos de esta medida en el turismo. Así lo señaló la secretaria de Turismo municipal, Mónica Prida Coppe, en un comunicado, donde manifestó que “la industria turística será fundamental para encabezar una recuperación social y económica para Puebla”. Aseguró que el gobierno encabezado por Claudia Rivera Vivanco ha dado a conocer al sector que “se continúa en la búsqueda de mecanismos y estrategias que permitan afrontar los efectos negativos del fenómeno sanitario actual”. Por tanto, desde la Secretaría de Turismo se pide acatar cada una de las medidas de sanidad establecidas por los diferentes niveles de gobierno, para disminuir el impacto del Covid-19 en el municipio. El ayuntamiento puso a disposición de las y los turistas en la capital poblana los teléfonos del módulo de información turística, 3 09 46 00 ext. 197 y 170, donde podrán encontrar el acompañamiento que requieran. Editado por David Celestino covid-19 Mónica Prida Coppe Secretaría de Turismo Turísmo

