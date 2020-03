Inicio Noticias Puebla Puebla, 4º en llamadas al 911 por violencia contra mujeres; suma 34 al día

Your browser does not support the video tag.

Puebla, 4º en llamadas al 911 por violencia contra mujeres; suma 34 al día Con 2 mil 49 llamadas al 911 por violencia contra mujeres registradas entre enero y febrero, Puebla se posicionó como el cuarto estado con mayor incidencia, en promedio se realizaron 34 llamados de emergencia diarios en ese lapso para denunciar estos hechos. De acuerdo con el reporte de “Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). Las cifras señalaron que para el primer bimestre de 2019 se recibieron 2 mil 171 llamadas por violencia contra mujeres contra las 2 mil 49 de este 2020, es decir que hubo una reducción del 6.6 por ciento. Asimismo, se registraron 11 casos de abuso sexual, el mismo número que los recibidos en los primeros dos meses del año pasado. Por acoso u hostigamiento sexual hubo 36 llamadas, mientras que en 2019 fueron 24, por lo que el incremento fue del 50 por ciento. Las llamadas por violación bajaron 63.3 por ciento, pues pasó de 11 a cuatro en el periodo antes mencionado. En cambio, las llamadas al 911 por violencia de pareja (257 contra 286) y familiar (mil 181 contra mil 444) aumentaron 11.2 y 22.2 por ciento, respectivamente. 911 violencia contra mujeres Puebla violencia de género Puebla

Etiqueta: 911 violencia contra mujeres Puebla violencia de género Puebla