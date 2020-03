Inicio Noticias Política PAN interpone queja ante CDH contra Barbosa

PAN interpone queja ante CDH contra Barbosa El Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN solicitó ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH)dePuebla interponer medidas cautelares y una recomendación para que el gobernador Miguel Barbosa omita comentarios que supongan una atención particular a cierto sector de la población. Después de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró que los ricos tienen riesgo de contraer el virus Covid-19 y los pobres son inmunes, la presidenta y el secretario general del CDE, Genoveva Huerta Villegas y Francisco Fraile García, respectivamente, señalaron que dichas conjeturas transgreden leyes y tratados nacionales e internacionales, entre ellos la igualdad ante la ley, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social, además del derecho y acceso efectivo a la información de medidas preventivas. En ese sentido, solicitaron a la CDH tomar acciones urgentes para evitar condiciones de desinformación, de lo contrario generará confusiones respecto de las acciones y medidas que deben adoptarse para prevenir y atender la epidemia: “El gobernador es el encargado constitucionalmente de proteger a la población, pero con sus declaraciones desorienta y pone en situación de riesgo a la ciudadanía con información falsa, pues no existen estudios científicos que determinen que las personas, por su condición económica, puedan contraer o no alguna enfermedad”. Finalmente, solicitaron al gobierno del estado adopte medidas efectivas para atender de maneraintegral todas las recomendaciones y lograr una estrategia correcta de prevención y difusión. CDH Puebla miguel barbosa pan puebla

