Nombran a Prósperi presidente de Canaco en Puebla por segunda vez Marco Antonio Prósperi Calderón fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (Canaco) para el periodo 2020-2022, en sustitución de Rafael Herrera Vélez; es la segunda vez que es designado para el cargo, que ocupó de 2014 a 2017. Los integrantes del Consejo Directivo de la Canaco de Puebla avalaron el nombramiento del empresario este jueves, durante la CXXX Asamblea General Ordinaria de la cámara. Como titular, Prósperi Calderón se comprometió a trabajar en defensa del comercio establecido, impulsando acciones que favorezcan el desarrollo del sector, asimismo, resaltó que la inseguridad que atraviesa Puebla es el primer problema que afecta a los comercios y es un “freno” para la inversión privada y la actividad económica. Aseveró que su administración trabajará en tres ejes para el desarrollo empresaríal, seguridad, estado de derecho y mejora regulatoria, a lo que declaró que “seremos enérgicos en pedir lo que nos corresponde; se debe ejercer el estado de derecho en Puebla”. Del mismo modo, hizo un llamado a mantener la unión en estos momentos de incertidumbre que atraviesa su y la sociedad, en general ante el Covid-19, mientras que llamó a las empresas a preservar la responsabilidad social y defender a sus colaboradores por encima de todo. Editado por David Celestino Canaco Canaco Puebla empresarios Marco Antonio Prósperi Calderón

