IMSS emite estas recomendaciones para diabéticos ante el Covid-19 Mantener los niveles de glucosa capilar en ayunas, cuidar el nivel calórico de los alimentos y realizar actividad física en casa son algunas de las medidas que especialistas del IMSS recomendaron a los pacientes diabéticos durante el aislamiento por el Covid-19. El líder del Protocolo de Atención Integral de Diabetes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Humberto Medina Chávez, enfatizó que aquellos diabéticos con más de 130 miligramos de glucosa deben extremar las precauciones de sana distancia y sanitización para evitar complicaciones. En el caso de los pacientes con glucosa no mayor a 180, explicó que no es necesario acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para ajustar su tratamiento, a lo que se debe seguir al pie de la letra las indicaciones de su médico tratante. Mientras que en los diabéticoscon glucosa mayor a 250 si deberán acudir a su unidad médica para hacer algún ajuste con insulina o tratamiento, dependiendo de la evolución de su padecimiento y sus los antecedentes. El doctor asintió que este grupo de pacientes es considerado de altoriesgo debido a que sus defensas están disminuidas, lo cual no tiene que ver con el nivel de glucosa, por lo que llamó a realizar ejercicios en casa, así como actividades de fortalecimiento muscular y aeróbico. Editado por David Celestino covid-19 cuarentena Covid-19 diabetes IMSS

