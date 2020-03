Inicio Noticias Economía Impacto económico del Covid-19 en 5 estados del sector turístico

Impacto económico del Covid-19 en 5 estados del sector turístico Con la llegada del Coronavirus a México, en los próximos meses los estados con más riego en sus economías por su dependencia al turismo serán Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero y Oaxaca donde sus actividades representan más del 3 por ciento de su PIB. A nivel nacional el turismo y servicios recreativos representan aproximadamente el 3% del PIB, pero en algunos estados son clave para la economía local, por ejemplo en Quintana Roo con el 25 por ciento; Baja California Sur, con el 14 por ciento; Nayarit, con el 13 por ciento; Guerrero, con el 7 y Oaxaca con 4, así lo informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En estos lugares, sus ingresos dependen del consumo en establecimientos, la llegada de turistas y las aglomeraciones sociales. Ante la expectativa de bajo dinamismo en los sectores económicos más importantes de sus estados, por ello tres gobernadores han anunciado la implementación de medidas de mitigación: Algunas medidas anunciadas… En Quintana Roo se ha propuesto estímulos fiscales para evitar el despido de trabajadores, diferimiento de pago de impuestos y ampliaciones del pago de subsidios. Mientras que en Baja California Sur se anunciaron beneficios fiscales y una propuesta para posponer el pago del impuesto sobre la nómina y revista vehicular, así como la suspensión de actos de fiscalización. En tanto que en Oaxaca se destacó una inversión de 180 millones de pesos para la economía local y un estímulo fiscal del 100 por ciento al impuesto a servicios de hospedaje. El IMCO indicó que otros estados, turísticos y no turísticos deben avanzar agendas locales de apoyo económico al sector de servicios. Además propuso implementar medidas oportunas para proteger los ingresos de familias y empresas del sector de servicios, dar prioridad y enfocar recursos federales de apoyo hacia estados turísticos, hallar sectores relacionados para una segunda etapa de medidas económicas, considerar descuentos en el pago de impuestos sobre hospedaje e impuestos sobre la nómina, especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas y generar un plan de reactivación económica turística después de la contingencia generada por el Covid-19. Covid-19.coronavirus IMCO Turísmo

