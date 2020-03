Inicio Noticias Economía Gobierno capacita a meseros y enfermeras para formar cooperativas

Gobierno capacita a meseros y enfermeras para formar cooperativas Con el fin de impulsar la creación de sociedades cooperativas en Puebla, la Secretaría de Trabajo lanzó la convocatoria para capacitar a personal de los sectores de salud, servicios, producción, arte y medio ambiente para que puedan conformarlas. El proceso comenzó desde el pasado miércoles, y va dirigida para enfermeras, doctores, psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos y especialistas en general; meseras, área de turismo, trabajadoras del hogar, servicios de limpieza, repartidores, servicios de banquetes; costureras, ingenieros, artesanos, panaderos, productores agrícolas, horticultoras urbanas, fruticultores, pscicultoras; personal de artes gráficas, diseñadoras y artistas; energías renovable y ecologistas. Sin embargo, para poder capacitarse se tendrá que ser profesionista o experto en el área comprobable, así como contar con disponibilidad de horario, presentar credencial de elector y CURP. Se debe mencionar que los talleres se impartirán a través de medios digitales, y para más información contactarse al correo st.contacto@puebla.gob.mx o al teléfono 2-46-44-57, extensión 118, o ingresar a la página de la Secretaría de Trabajo. https://www.youtube.com/watch?v=5OTFW6xf3cg cooperativas Puebla secretaria de trabajo

