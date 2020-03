Inicio Noticias Puebla Entregan por adjudicación directa contrato de fertilizante por 127 mdp

Entregan por adjudicación directa contrato de fertilizante por 127 mdp A finales de 2019, el gobierno estatal otorgó, vía adjudicación directa, un contrato de más de 217 millones de pesos a la empresa Fertisem Comercial por el suministro de fertilizantes e insecticidas para el campo, luego de que se declararon desiertas dos licitaciones. Esto de acuerdo con la versión pública del contrato, asentado con el expediente DABS/GESAD-078/SDR/094/2019 y publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, mismo que fue firmado por la secretaria de Desarrollo Rural (SDR), Ana Laura Altamirano Pérez, y el representante legal de la empresa, Alfredo Omar Manzano Morales. En el documento se especifica que se hizo a través de adjudicación directa porque, aunque se hicieron dos procesos de licitación, ambos fueron declarados como desiertos, además de que se basaron en el artículo 20 Fracción VI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. El contrato fue firmado el 30 de diciembre de 2019, por un monto de 217 millones 520 mil 847.7 pesos. Aunque se buscó a la firma en el Sistema de Información Empresarial de México (SIEM), de la Secretaría de Economía (SE) federal, no se encontró registró. De acuerdo con el proceso que se abrió, asentado con el folio GESAD-078-690/2019, fue para la adquisición de fertilizantes de origen nacional o internacional según sea el caso, con distribución nacional para apoyar a productores de las principales cadenas agrícolas de las 32 regiones de la entidad con paquetes tecnológicos que les permita incrementar su capacidad productiva. Lo anterior, basando en el acuerdo a las reglas de operación del programa de Fortalecimiento e Impulso al Campo Poblano, del gobierno estatal a través de la SDR, cuyo plazo de entrega a la dependencia fue del 1 al 29 de febrero de 2020. Producto fue para las 32 regiones En el documento no se precisa cuántas toneladas de producto son las que se adquirieron, ni tampoco qué porcentaje le tocará a cada una de las regiones en que está dividido el estado, pues sólo detalla que fueron 45 partidas en las que se basó el contrato. De fertilizante en costal, fueron 398 mil 108 piezas de 50 kilos cada uno los que se compraron, además de 6 mil 442 sacos de fertilizante con capacidad de 45.26 kilos cada uno y 34 mil 680 bolsas de fertilizante en presentación de un kilo. A esto se suma su presentación en frasco, del que se adquirieron 32 mil 217 cada uno con capacidad de 300 gramos, así como antibiótico en sobre del que fueron 3 mil 377 con presentación de 3000 gramos. Mientras que, de insecticida y fungicida, que se compró por envase, fueron 167 mil 169 piezas las que se establecieron en el contrato, mismas que debieron tener capacidad de un kilo para repartirlas a los productores. Es necesario precisar que, en noviembre pasado, al visitar la junta auxiliar de San Miguel Canoa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que apoyaría a Puebla con 230 millones de pesos para la compra de fertilizante, cantidad similar a la que destinaría el gobierno estatal. fertilizante gobierno estatal secretaria de Desarrollo Rural

