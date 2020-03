Inicio Noticias Educación En Puebla, SEP retrasa pagos en escuelas indígenas, acusan maestros

En Puebla, SEP retrasa pagos en escuelas indígenas, acusan maestros Maestros de preescolares y primarias indígenas de Puebla constantemente han sufrido retrasos en sus pagos, unos con la “fortuna” de que solo sea durante un par de meses; otros, en cambio, han tenido que soportar esta situación por más de medio año. A nivel primaria habrían, al menos, 12 profesores de pequeños indígenas cuyos pagos frecuentemente son aplazados, mientras que en preescolar serían alrededor de 13; además de que hay casos en que algunas docentes, incluso, han concluido sus contratos sin recibir un sólo depósito. Dicha situación fue expuesta en entrevista para Ángulo 7 por Ana, quien eligió este nombre por anonimato, toda vez que comentó que durante los ocho meses que lleva como maestra de primaria únicamente le han pagado tres meses, y eso por la presión que constantemente ha ejercido. Fue el 15 de agosto del 2019 cuando ella aprobó su examen para la obtención de una plaza, entrando a laborar a un centro de educación para niños indígenas, ubicado en la Puebla capital; sin embargo, le dijeron que su pago se efectuaría cada dos meses, pero el tiempo pasó y no recibió nada. Entonces, fue una constante que cada mes le repitieran que su pago estaría a punto de ser liberado, y con tales promesas llegó diciembre del año pasao, mes en que las trabajadoras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusó, simplemente ya no le respondían sus llamadas. Dado que su periodo de prueba, con goce de sueldo, concluyó en enero, Ana comentó que la institución debía tener lista la plaza que ganó; no obstante, le dijeron que aún no podían dársela debido a que la base seguía «ocupada» por otro docente. Desesperada, mandó un correo al Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de la SEP, ubicado en la Ciudad de México, donde le respondieron que debía esperar y “meter presión” a la homóloga estatal. Pagos incompletos Finalmente, en marzo de este año, la dependencia le aseguró que el día 19 recibiría los pagos del periodo de agosto a febrero, lo cual, involucraría aguinaldo y prestaciones extraordinarias; no obstante, llegado el día y se encontró con la “sorpresa” de que solo le habían depositado lo correspondiente a agosto, septiembre y noviembre. Los pagos de octubre, diciembre, enero y febrero, así como las dos partes del aguinaldo y lo restante, continuaron pendientes; aunado a esto, recibió la “mala noticia” de que los salarios de marzo a junio del 2020, serían dados hasta julio, ante lo cual, manifestó preocupación de no recibir el pago de su prima vacacional. Desesperada, nuevamente acudió el 23 de marzo a las inmediaciones, en compañía de su esposo, solo para escuchar de manera “muy prepotente” por parte de las funcionarias, que la “señorita” encargada de su situación no estaba, por lo que, debido al Covid-19, le darían respuesta hasta que la contingencia acabe, “y todo eso solamente para decirle por qué retrasaron el pago”. La paralización de las actividades que enfrenta el país los afecta a ellos de manera particular, no solo por la detención de los trámites administrativos, sino porque, indicó, las escuelas indígenas no entraron a la modalidad de clases en línea. Es por ello que, precisó, los profesores de la especialidad no pueden impartir clases por el momento, lo cual afectará directamente a sus salarios, pese a que la SEP está obligada a cubrirlos. educación Puebla escuelas indígenas SEP Puebla

