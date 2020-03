Inicio Noticias Municipios Centro En Cañada Morelos, antorchista inicia rehabilitación de camino

En Cañada Morelos, antorchista inicia rehabilitación de camino El Cabildo antorchista de Cañada Morelos arregla una vialidad principal del Barrio La Moctezuma en la junta auxiliar de San Antonio Soledad cuya longitud es de un kilómetro; la obra consiste en nivelar y compactar el camino de terracería. María de Lourdes Carrera Carrera, presidenta municipal, dijo que con estos trabajos está dando solución a la petición que le hicieran los vecinos del Barrio Moctezuma, pues, debido a las malas condiciones en que se encuentran las calles, en temporada de lluvias el tránsito vehicular y peatonal es casi inaccesible porque las calles se llenan de lodo. Explicó la alcaldesa que los recursos económicos con los que cuenta el ayuntamiento no alcanzan para pavimentar, no obstante, se está colocando una capa de tierra firme que puede servir de base para pavimentar en el futuro y permitir, por lo pronto, que el tránsito vehicular sea de fácil acceso. Con esta obra se beneficiará a la población que ronda en 3 mil 500 habitantes; algunos de ellos señalaron que la munícipe antorchista los ha escuchado, atendido y dado respuesta positiva a las peticiones que le han planteado. Antorcha Antorcha Puebla Cañada Morelos

Etiqueta: Antorcha Antorcha Puebla Cañada Morelos