Detienen a dos a bordo de un taxi Cabify por asaltar al chofer La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de Puebla capital detuvo en la colonia Monte Albán, a Daniel N y José N por presuntamente haber robado las pertenencias de un chofer de la plataforma Cabify, mientras viajaban a bordo de su unidad. A través de una denuncia a la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) se alertó a los policías del ilícito en la calle Libertad, a la altura de la colonia Solidaridad Nacional; al arribar el chofer señaló a los dos tripulantes de desapoderarlo de sus pertenencias. El afectado refirió a los uniformados que los ahora detenidos solicitaron un servicio de transporte mediante la plataforma Cabify, a lo que los sospechosos aprovecharon el trayecto para cometer el robo. Los masculinos de 26 y 23 años, respectivamente, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP), mientras que Daniel N cuenta con registros penales por robo a transporte público y a comercio. Editado por David Celestino cabify colonia Monte Albán robo Puebla SCC Puebla

