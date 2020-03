Departamento de Justica de EU acusa a Maduro por narcoterrorismo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos por narcoterrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro Moros, al igual que a otros 14 de sus funcionarios, el órgano ofreció 15 millones de dólares a cambio de información para el arresto del ejecutivo.

El fiscal general, William Barr, acusó que Maduro Moros ayudó a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomarán la frontera entre Colombia y Venezuela, como parte de una “conspiración” para “inundar Estados Unidos de drogas”.

Señaló que la “sociedad narcoterrorista” del régimen y las FARC ha durado los últimos 20 años, y solo fue posible porque Maduro y “las instituciones de Venezuela dieron protección política militar”.

El departamento ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que guie al arresto y condena del mandatario, así como del presidente de la Suprema Corte, Maikel Moreno, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges. Learn more: https://t.co/3PM0rePFZI pic.twitter.com/C5LVQNljPT

— Justice Department (@TheJusticeDept) March 26, 2020