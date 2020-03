Inicio Noticias Educación Denuncian estudiantes falta de drenaje en Técnica 148

Denuncian estudiantes falta de drenaje en Técnica 148 Maestros y estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 148, ubicada en la colonia Tlanesse, denunciaron la falta del servicio de drenaje sanitario, lo cual afecta a toda la comunidad estudiantil al tratarse de un servicio básico. “En varias escuelas hay muchas necesidades, pero el gobierno no las toma en cuenta, por eso solicitamos su pronta intervención”, dijo Iván Gómez Ramos, docente de la escuela, quien reprobó la actitud por parte de las autoridades educativas y gubernamentales. Agregó que en caso de no obtener una respuesta por parte de las instancias competentes no dudarán en solicitar el respaldo de los padres de familia para fortalecer su lucha en aras de mejores condiciones materiales para sus hijos. Por otra parte, Miriam Fernanda Palacios Martínez, estudiante de esta secundaria, dijo que gracias a la intervención del Movimiento Antorchista, uno de los principales beneficios es la construcción de la primera etapa de la escuela. Antorcha Puebla Movimiento Antorchista Secundaria 148 Puebla

