Delgado y Rojas van por encuestas abiertas para elegir a dirigentes en Morena El diputado Mario Delgado Carrillo y el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirantes a presidir el CEN de Morena, suscribieron una propuesta de convocatoria a la nueva elección interna, mediante encuestas abiertas para todas las dirigencias y un padrón con cierre al 18 de octubre de 2019. Lo anterior, este jueves a través de sus redes sociales, donde llamaron a Yeidckol Polevnsky Gurwitz, secretaria general del partido y también contendiente por el cargo, a sumarse al proyecto, pero no Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional y también competidora. De acuerdo con el documentos compartidos por los dos políticos, la elección de las personas que ocuparán los cargos de presidente y secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se realizará “en todo el país” mediante “encuesta abierta a los militantes y simpatizantes de Morena y a la ciudadanía en general. En tanto, la elección de los presidentes y secretarios correspondientes a los 31 Comités Ejecutivos Estatales (CEE) se harán mediante “encuesta abierta”, aunque no se especifica el universo de participantes. Estos ejercicios se llevarán a cabo del 12 al 21 de mayo de 2020, mientras que los resultados serán publicados el 25 de ese mes y los ganadores tomarán posesión el 26. Para el caso del CEN, la encuesta estará organizada por una Comisión Encuestadora, integrada por al menos cinco personas que propongan los aspirantes a dirigir dicho órgano partidista. Esta comisión, a su vez, deberá integrar una Mesa Técnica, que será la encargada de elaborar las preguntas de la medición, con la posibilidad de pedir asesoría externa. Plantean tres debates entre abril y mayo Previamente, se estipula la realización de tres debates entre los aspirantes a la presidencia nacional del partido –el 22 de abril, el 6 de mayo y el 11 de mayo, cuya preparación y puesta en marcha estará en manos de una comisión especial designada por el CEN, donde podrá participar un representante de cada contendiente. Respecto al Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, se plantea que su cierre sea el 18 de octubre de 2019, por lo que todas las personas que se hayan afiliado antes de esa fecha podrán participar como militantes y postularse a los cargos en disputa. Asimismo, se establece un tope de gastos de campaña de 50 mil pesos por aspirante al CEN, y 100 mil por fórmula, así como la prohibición de usar recursos públicos para promocionarse. Publicado por Alejandro Rojas Díaz Durán en Jueves, 26 de marzo de 2020 Convocatoria Morena

