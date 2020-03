Inicio Noticias Política Comisión Permanente no sesiona por falta de quórum; Morena y PAN se enfrentan

Comisión Permanente no sesiona por falta de quórum; Morena y PAN se enfrentan Por falta de quórum, la Comisión Permanente del Congreso local no realizó la sesión a la convocó y en la que ese preveía emitir exhortos por la contingencia del Covid-19; el PAN lamentó la inasistencia de sus compañeros y Morena acusó que no fue un asunto consensuado. La reunión fue programada para este jueves a las 11:00 horas, sin embargo, sólo acudieron la panista y presidente de la comisión, Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN) y el secretario Carlos Morales Álvarez de Movimiento Ciudadano (MC). Los que se ausentaron fueron la morenista Vianey García Romero, así como los vocales José Miguel Trujillo de Ita (PES), Iliana Paola Ruíz García (Morena), María del Carmen Saavedra Fernández (Morena), Nibardo Hernández Sánchez (PRI), Mónica Lara Chávez (PES) y Guadalupe Muciño Muñoz (PT). De acuerdo con el orden del día, se contemplaba abordar 43 puntos —incluidos los asuntos generales—de los que al menos seis eran puntos de acuerdo al gobierno del estado para que, en el contexto del Covid-19, abastezca hospitales, implementar un plan emergente de economía, posponer impuestos e informar de los protocolos de atención respecto a los casos, que este jueves ya sumaron 44. Tras no reunir la asistencia necesaria, Rodríguez Della Vecchia aceptó que la semana pasada se acordó suspender actividades hasta nuevo aviso por la contingencia del virus, aunque decidió que este jueves se hiciera la Permanente para dar entrada a las iniciativas presentadas y atender los exhortos sobre la pandemia. PAN saca raja política: Romero Consideró que más adelante será menos posible reunirse, por el desarrollo del Covid-19; “me parecía que esta sesión era importante, con las medidas de precaución (…) es muy importante que aún en épocas de crisis podamos desempeñarnos como representantes de la ciudadanía (…) los diputados no estamos para entorpecer, sino contribuir y señalaremos con claridad lo que se hace mal”. Casi al terminar su discursos, indicó que le acababa de llegar el justificante de Trujillo de Ita. En cambio, García Romero hizo uso de su Twitter para acusar que el PAN siempre trata de “sacar raja política” ante la tragedia, pues ya se había acordado que el Legislativo suspendiera todo tipo de actividades. “Hoy, en plena fase 2 de la contingencia, remite un orden del día que no fue consensuado con la Junta de Gobernación y Coordinación Política (Jugocopo) ni con los integrantes de la Comisión Permanente, poniendo en riesgo la salud de colaboradores y medios”, lanzó. Congreso Puebla coronavirus Puebla Covid-19 Puebla

Etiqueta: Congreso Puebla coronavirus Puebla Covid-19 Puebla