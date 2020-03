Inicio Noticias Nacional Aseguradoras prometen dar facilidades y protección ante pandemia

Your browser does not support the video tag.

Aseguradoras prometen dar facilidades y protección ante pandemia La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) acordó con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) garantizar a los asegurados protección ante los riesgos por Covid-19 y ampliarles los plazos para que paguen sus primas sin penalización ni cancelaciones. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el sector asegurador determinado realizar temporalmente las siguientes acciones: Ampliar los plazos de requerimientos de información a las Instituciones de Seguros para que concentren sus esfuerzos en la atención de sus asegurados. Facilitar la entrega de Reportes Regulatorios que se encuentran obligadas a presentar. Extender el plazo para el refrendo de cédulas con el fin de que los agentes de seguros concentren sus tareas en la atención al público. Otorgar facilidades regulatorias para que las Instituciones de Seguros que no contemplaban en sus pólizas o excluían los riesgos derivados del COVID-19 puedan establecerlas en sus productos. Dar facilidades regulatorias para que las Instituciones de Seguros que así lo requieran, puedan ampliar los plazos para el pago de primas por parte de los asegurados leales y vulnerables, sin penalización o cancelación de pólizas, en beneficio de los mismos. Mantener la aplicación de exámenes para la certificación de nuevos agentes de manera coordinada con el Centro de Evaluación de Intermediarios. Además, la CNSF y la AMIS se comprometen a mantener la continuidad operativa del sector asegurador en protección de la población atendiendo las determinaciones que dicten las autoridades sanitarias. AMIS aseguradoras CNSF covid-19

Etiqueta: AMIS aseguradoras CNSF covid-19