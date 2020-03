Inicio Noticias Salud Arranca Secretaría de Salud fase intensiva de vacunación

Arranca Secretaría de Salud fase intensiva de vacunación La Secretaría de Salud puso en marcha el periodo de vacunación de la Jornada Nacional de Salud Pública, que tiene como propósito la reducción de enfermedades prevenibles como la poliomielitis, rubéola y parotiditis. La jornada se realiza en todo el estado y tendrá una duración de 29 días, concluyendo el 17 de abril. La aplicación de la vacuna oral bivalente contra la poliomielitis, tipo Sabin y Triple Viral (SRP) será aplicada por personal de los Centros de Salud, informó el director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de la secretaría, Eduardo Ramón Morales Hernández. Explicó que también se suministrará la vacuna oral bivalente contra la poliomielitis tipo Sabin (bOPV) a niñas y niños de 6 a 59 meses, siempre y cuando tengan dos dosis previas de pentavalente acelular o la hexavalente acelular. Para los menores que no reporten las dosis previas, se deberá privilegiar la aplicación de la vacuna oral bivalente; una semana después se les podrá aplicar la toma de Sabin, si aún no ha concluido la campaña de vacunación. Morales Hernández dijo que también se llevará a cabo la aplicación de la vacuna triple viral a niñas y niños menores de 8 años, a quienes falte iniciar o completar el esquema. El director de Salud Pública anunció que se reforzará la vacunación permanente, que consiste en completar esquemas y refuerzos con las dosis que correspondan de acuerdo con la edad. Agregó que para esta jornada se tiene como meta 300 mil dosis en los Servicios de Salud del estado, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y el de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstep), serán alrededor de 500 mil vacunas, tendientes a controlar y eliminar algunas de las enfermedades trasmisibles y prevenibles por vacunación. poliomielitis Puebla Secretaría Salud Puebla Vacunas Puebla

